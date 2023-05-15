رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح مهرجان الأسبوع الثقافي العاشر ويكرم المشاركين

المنوفية - محمود شاكر

شهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية افتتاح مهرجان الأسبوع الثقافى البيئى العاشر المقام فى الفترة من 15-16 من مايو الجارى حاملا شعار "المستقبل الأخضر.. والتحول لجامعة صديقة للبيئة"، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد القاصد أن المهرجان يهدف فى الأساس إلى المساهمة فى نشر ثقافة الاستدامة فى الجامعات المصرية وتعزيز قيم الإلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية والاتفاقات الدولية التى تستهدف الحفاظ على سلامة البيئة والمواطنين والعمل للوصول إلى جامعة صديقة للبيئة مشيراً إلى أن دور الجامعات يتطور على مر السنوات وان جامعة المنوفية لديها خطة طموحة للوصول إلى الجيل الرابع حيث أصبح دور الجامعات لايقتصر فقط على التعليم بل شمل البحث العلمى والمشاركة المجتمعية والوصول إلى تفعيل الأبحاث العلمية وترجمتها إلى مشاريع تجارية تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واضاف رئيس الجامعة انه يأمل أن يشهد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نقلة نوعية فى مجال الإنتاج والاستدامة البيئية وتنفيذ خطط واستراتيجيات واليات التفاعل مع المياه والطاقة وان يهتم باشتراطات المبانى الخضراء وتشجيع المجتمع ككل على العمل على زيادة المساحات خضراء وتحقيق الوصول إلى جامعة خضراء صديقة للبيئة هذا بالإضافة إلى الإهتمام بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلق خريج قادر على إدارة المشروعات المختلفة فى جميع التخصصات وقادر على الإنتاج الفعلى ووجه بالسير على خطى واحدة فى تنفيذ استراتيجيات وتوجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر فى التنمية المستدامة 2030.

واختتم الحفل بتكريم جميع المشاركين فى فعاليات الاسبوع البيئى العاشر من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مركز تنمية الريف المصرى ومدير مركز الطاقة الجديدة والمتجددة ووحدة الإنتاج الإعلامى بالجامعة.

وعلى هامش الحفل قدم كورال كلية التربية النوعية فقرات موسيقية وغنائية متميزة، وحضر الحفل عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة واعضاء الجهاز الإدارى وطلاب وطالبات الجامعة.