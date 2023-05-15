رئيس أكاديمية الشرطة: الأكاديمية تقدم ضباطا مزودين بالعلم والمعرفة

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم من خلال تحديث برامجها، لتقدم للمؤسسات الأمنية ضباط مزودين بالعلم والمعرفة.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة ، نستمد من الماضي الأصالة ومن الحاضر أحدث ما وصل اليه العلم ونستشرف آفاق المستقبل، نحرص على كافة المقومات التكنولوجية للدارسين.

وتابع: ننسق مع كافة المؤسسات التعليمية في مصر، لا سيما الجامعات، ونبرم برتوكولات تعاون معها.

وأقامت وزارة الداخلية المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا "نحو تعليم أمني متميز" بحضور عددا من القيادات الأمنية بأكاديمية الشرطة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتسعى كلية الدراسات العليا أن تكون صاحبة الريادة علميا في مجال البحوث والدراسات العليا الأمنية المتطورة.

وتلتزم كلية الدراسات العليا باعداد كوادر شرطية لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في العلوم الأمنية وتقديم بحوث علمية في بيئة تعزز الابتكار والابداع وفقا لمعايير الجودة العالمية بما يحقق الأمن المجتمعي.