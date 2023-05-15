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حياة كريمة بالأقصر..صيانة كشافات الكهرباء وتسوية الطرق ورفع الأتربة بقرى إسنا

الإثنين، 15 مايو 2023 06:00 ص
حياة كريمة بالأقصر..صيانة كشافات الكهرباء وتسوية الطرق ورفع الأتربة بقرى إسنا العمل بتسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مواصلة العمل بكل جدية، فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يجرى العمل فى صيانة الكشافات بجبانة قرية الكيمان والغريرة وسطيح التابع لمجلس قروي الكيمان، كما يتم تسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة، وتم العمل على رفع الأتربة وتسوية الطريق بدأ من أول الخزان الجديد بحرى المسلة وحتى كوبري نجع أبو حميد، وجاري استكمال باقي الأعمال لخدمة أهالى القرى والنجوع بإسنا.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى استمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة  بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم مؤخراً الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%، وجارى إنهاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطتين الرفع الرئيسية والفرعية بالكلابية والتابعة لمجلس قروى الحلة، كما جارى الإنتهاء من خطوط الإنحدار والطرد وربط الشبكات مشروع الصرف بالكلابية، كما تستعد المدينة للبدء فى تنفيذ أعمال مشروع رصف طريق إسنا- السباعية الزراعي الغربي السريع بطول حوالي 23 كم بداية من كوبري المشابك شمالاً وحتى ترعة ناصر جنوباً (كمين السباعية)، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا.

وأوضح اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل على قدم وساق فى غرف خط انحدار محطة الحليلة بقرية الحلة، كما أنه جارى العمل بأعمال الصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب، ويتم العمل في الصرف الصحي بقرية النمسا، كما أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة.

 

أعمال تسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة
أعمال تسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة

 

العمل بتسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة
العمل بتسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة

 

العمل فى صيانات كشافات الكهرباء بالقرى
العمل فى صيانات كشافات الكهرباء بالقرى

 

تسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة
تسوية ونظافة الطريق العام بقرية العضايمة

 

رفع الأتربة وتسوية الطريق فى قرى إسنا
رفع الأتربة وتسوية الطريق فى قرى إسنا

 

صيانة الكشافات بجبانة قرية الكيمان والغريرة وسطيح بإسنا
صيانة الكشافات بجبانة قرية الكيمان والغريرة وسطيح بإسنا

 

صيانة الكشافات بجبانة قرية الكيمان والغريرة وسطيح
صيانة الكشافات بجبانة قرية الكيمان والغريرة وسطيح

 


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