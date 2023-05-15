حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة مواتير ومعدات من داخل مخبز فى الأميرية

قررت نيابة الأميرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مواتير ومعدات من داخل مخبز.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة- باكتشافه سرقة "عدد 4 موتور عجان، وبعض الأدوات والمعدات" من داخل مخبز كائن بدائرة القســـم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهمـا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المُستولى عليها بالبيع لدى عملائهمـا "سيئى النية" (شخصين "مالكى مخزنان خردة" لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهمـــا، وبحوزتهما كافة المسروقات المُستولـــى عليهــا، وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات حيازتهما من مُتحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المُبلــــغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .