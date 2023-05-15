اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 02:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

جوازات السعودية تفعل خدمة إصدار تصاريح دخول المقيمين لمكة خلال الحج

الإثنين، 15 مايو 2023 02:00 ص
جوازات السعودية تفعل خدمة إصدار تصاريح دخول المقيمين لمكة خلال الحج الجوازات السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ، وفق ما نشرت وكالة واس.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

 


الجوازات السعودية

السعودية

تصاريح دخول المقيمين

الحج

مكة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة