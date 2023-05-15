جهاز البيئة بالشرقية يتسلم 6 آلاف شجرة مثمرة لزراعتها بالطرق العامة

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور مجدى الحصرى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية أنه تم تشكيل لجنة من إدارة نوعية التربة (قسم التشجير) لإستلام عدد 6000 شجرة (2000 شجرة جوافة -2000 شجرة ليمون - 2000شجرة كونوكاربس ) من قبل وزارتى البيئة والإنتاج الحربي و تسليمهم لإدارة التنسيق الزراعى بمحافظة الشرقية لتوزيعهم وزراعتهم بنطاق مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

وبدوره، أوضحا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مبادرة 100 مليون شجرة، لها عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية على الدولة والفرد ، حيث ترتكز المبادرة على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.