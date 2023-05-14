تموين الشرقية: توريد 395 ألف طن من الذهب الأصفر للصوامع والشون

الشرقية- فتحية الديب

قالت المهندسة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية: إن عملية توريد القمح تتم بسلاسة، ونستقبل القمح بمعدله الطبيعى، وتم توريد 395 ألف طن على مستوى محافظة الشرقية.

وأوضحت أن الشرقية تحتل المركز الأول على محافظات مصر فى توريد القمح، وهذا العام سيتم التوريد بكميات أكبر من كل عام، وتم التأكد من صلاحية مواقع التخزين المحددة لاستقبال الأقماح ومطابقتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، مع التنبيه على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة وعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

وشددت على ضرورة التأكد من سلامة وتبخير الأجولة الجوت الخاصة بتخزين الأقماح قبل استخدامها وكذلك عدم وجود إصابة حشرية وتوافر كلاً من وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون و وسائل الحماية المدنية بالصوامع.

وقال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية، إن زراعة محصول القمح تحتل المركز الأول فى المحاصيل الحقلية فى محافظة الشرقية، لكونه محصول استراتيجي هام، منوها إلى حصاد 270ألف فدان منذ انطلاق موسم حصاد القمح، من إجمالى 380 ألف فدان، و 61 فدان المساحة التى تم زراعتها هذا العام، مشيرا إلى زراعة 4 أصناف بالشرقية وهى "مصر3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14" لما يجود من زراعة هذه الأصناف فى أراضى الشرقية.