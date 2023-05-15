تواصل فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 لشباب المحافظات الحدودية بشمال سيناء

واصل إقليم القناة وسيناء الثقافى فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 لشباب المحافظات الحدودية بالعريش.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أن الفعاليات متواصلة حتى نهاية الأسبوع الجارى بمشاركة قرابة المائة من الشباب والشابات من محافظات مصر الحدودية من مرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومن القاهرة الكبرى.

وبدأت فعاليات اليوم بالورش الفنية والإبداعية للشباب، وتتضمن ورشة حرف بيئية فى مجال المشغولات الجلدية، وورشة حرفية فى مجال الحلى، ورشة حرف بيئية فى مجال ديكوباج، ورشة حرف بيئية فى مجال النحاس والصدف، ورشة بيئية فى مجال الخيامية، ورشة فنية في مجال التشكيل بالورق، ورشة فنية فى مجال الدراما المسرحية.

تنظم الفعاليات بقصر ثقافة العريش، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية في عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلي، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها "محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون"، بالإضافة إلى مشاهدة افتتاح العرض الاول للموسم المسرحي بقصر ثقافة العريش.

قال أشرف المشرحانى، مدير فرع ثقافة شمال سيناء، ان اقامة الملتقى فى العريش عدة اهداف على رأسها نشر ثقافة الامن والامان من شمال سيناء الى شباب المحافظات الحدودية وان يكونوا سفراء عن سيناء فى محافظاتهم وان ينقلوا كل ما شاهدوه من مظاهر التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى شمال سيناء كما يهدف الملتقى فى اقامته بسيناء التاكيد على رسالة الامن الذى استعادته مصر فى سيناء وان دماء الشهداء التى سالت على رمال سيناء لم تكن سدى بل مثل هذه الفعاليات هى من المؤكد خير دليل على الانتصار لهؤلاء الشهداء الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع الشباب ليتحدث معهم عن مشروعات التنمية القومية في سيناء.