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تعليم الجيزة: لا صحة لوقوع غش إلكترونى بمادة الكيمياء

الإثنين، 15 مايو 2023 02:02 م
تعليم الجيزة: لا صحة لوقوع غش إلكترونى بمادة الكيمياء مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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نفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن وقوع غش إلكتروني بمادة الكيمياء، مؤكدة أن غرفة العمليات بالإدارات التعليمية أو المديرية لم تتلقى أي شكاوى من وجود معوقات تعوق سير العملية الامتحانية.

ونوهت المديرية في بيان لها بأن إداراتها التعليمية تتخذ إجراءات رادعة بشأن حيازة التليفون المحمول داخل اللجان والتي تصل إلى حد إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالكامل.

واختتم طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، بمادة الدراسات الاجتماعية، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم، امتحانهم في مادة الهندسة، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي الفيزياء والفلسفة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، منوهة بأن الأسئلة جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

 


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