تطوير طريق الزمر بأوسيم لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة وكمال عامر

كتبت - مرام محمد

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن استكمال أعمال تطوير طريق ترعة الزمر بمركز ومدينة أوسيم بمعدلات تنفيذ عالية، مشيرا إلى أن خطة التطوير تستهدف توسعة ورصف الطريق لتحويله من طريق ضيق إلى محور مروري حيوي اتجاهين لتيسير حركة تنقل المواطنين، نظرا لأهميته وما يشهده من كثافة مرورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطريق جاري تطويره بطول 4.5كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل، وذلك لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر، منوها بأن الطريق كانت حالته متدهورة ويشهد حوادث متكررة.

الجدير بالذكر أن مديرية الطرق فى محافظة الجيزة تواصل خطة تطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم بطول 2.5كم، بداية من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر، وذلك لخدمة 6 قرى ريفية، أهمها قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي.

ويستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة.