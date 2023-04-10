اليوم السابع
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محافظة الجيزة: رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بأوسيم بتكلفة 23 مليون جنيه.. صور

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:25 م
محافظة الجيزة: رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بأوسيم بتكلفة 23 مليون جنيه.. صور تطوير عدد من الطرق بأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ضمن خطة العام المالي الجاري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع اللواء أحمد راشد على نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بنطاق مركز ومدينة أوسيم والجاري تطويره بطول 4.5كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم، وذلك لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق طراد النيل بدءاً من مركز ومدينة أوسيم وبطول 2.5كم حتى مركز ومدينة منشأة القناطر ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز منشأة القناطر في رفع كفاءة طبقه الطريق بمزلقان السكة الحديد بالجلاتمة لازدواج وتوسعة المزلقان وتيسير حركة المارة بالاضافة إلى بدء تجهيزات أعمال رصف وتطوير طريق محطة المياه الرئيسي بمنشأة القناطر، حيث تم وضع طبقه الدقشوم والسن لتنفيذ الأعمال.

وتابع المحافظ أعمال رصف طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة والذي يشهد تطوير وتوسعه شامله لتتماشى مع أعمال التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

وكلف المحافظ رؤساء مراكز أوسيم ومنشأة القناطر بالمتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة إلى جانب مراعاة تدعيم الطريق بعدد كاف من أعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز.

تطوير الطرق في الجيزة
تطوير الطرق في الجيزة

 

رصف وتطوير عدد من الطرق بمراكز أوسيم ومنشاة القناطر وكرداسة
رصف وتطوير عدد من الطرق بمراكز أوسيم ومنشاة القناطر وكرداسة

 

رصف وتطوير عدد من الطرق في الجيزة
رصف وتطوير عدد من الطرق في الجيزة

 


محافظ الجيزة

الجيزة

أوسيم

كرداسة

طريق المنصورية



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