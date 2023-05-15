اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 02:58 م
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تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بضغوط مبيعات عربية

الإثنين، 15 مايو 2023 02:51 م
تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بضغوط مبيعات عربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.134 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20522 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 7157 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة.

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