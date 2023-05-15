تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بضغوط مبيعات عربية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.134 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20522 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 7157 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة.