البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 17413 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3184 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 20887 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 7274 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4698 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات عدد 250 ألف سهم، 162.2 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والمهندس للتأمين عدد 60 ألف سهم، 17 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 558.8 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 200 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 3.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 877 مليون جنيه بنسبة نمو 26.9%، وبلغ صافي الربح المحقق خلال الفترة 403 ملايين جنيه مقارنة بمبلغ 260 مليون حنيه بزيادة قدرها 143 مليون جنيه بنسبة نمو 55.2%.

وبالنسبة لنتائج أعمال قطاع البنوك، حقق البنك التجاري الدولي (مصر)، إيرادات فوائد بلغت 12 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 7.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو 54%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 6.1 مليار جنيه مقارنةً مع 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 42%.

وحققت شركة غاز مصر، إيرادات 868.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 434.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة بنسبة نمو 99.77%، وبلغ صافي الربح 32.2 مليون جنيه مقارنة مع 4.3 مليون جنيه بنسبة نمو 639.58%.

في سياق منفصل أعلنت شركة أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن سداد الدفعة المقدمة لقطعة أرض جديدة على مساحة 180 فدانًا والتي تعد امتدادًا لمشروعها "سيزار"، المشروع الرائد بالساحل الشمالي، وتعمل الشركة على صياغة العقد النهائي الخاص بالأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المخطط التوقيع عليه وإطلاق المشروع في خلال العام الحالي.