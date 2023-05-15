بوتين يوقع مرسوما لتسهيل منح الجنسية للأجانب المتعاقدين مع الجيش خلال العملية الخاصة

وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم ينص على تسهيل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين أبرموا عقودا مع الجيش الروسي خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، وذلك حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وكانت قد أعلنت روسيا انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الموقعة في 1990، ونسختها المحدثة في 1999.