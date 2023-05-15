اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

الإثنين، 15 مايو 2023 02:26 م
انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم لغسيل الشبكات انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين الموافق 15 / 5 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجرا غدا الثلاثاء.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الغسيل والتأكد من صلاحية المياه للشرب.
 
وفي وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن تدعم أسطول سيارات الشركة بعدد من السيارات الجديدة والمعدات بالشركة، ضمن خطة الشركة فى تطوير وتعزيز الحملة الميكانيكية لتأدية مهام حفر وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وسرعة حل المشكلات والأعطال الطوارئ.
 
وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أنه تفقد رئيس الشركة 2 سيارة كسح سعة 10 م/3، للتعامل مع الأعطال وسحب تجمعات المياه وكذلك 3 ونش شوكة حمولة 3 أطنان، للعمل بالورشة والمحطات، و5 سيارات نقل قلاب لنقل الرواتب حمولة 5 أطنان، و2 سيارة نصف نقل حمولة 5 أطنان، لدعم معدات الطوارئ والورش، و7 سيارات ربع نقل فردى كابينة للعمل بالفروع والورش والطوارئ.

اخبار القليوبية

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انقطاع مياه الشرب بالقليوبية

القناطر الخيرية

غسيل الشبكات

غسيل الشبكات بالكلور

اخبار محافظة القليوبية



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