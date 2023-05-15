السيطرة على مشاجرة بين عائلتين فى سوق بقنا

قنا ـ صابر سعيد

سيطرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، على مشاجرة نشبت بين عائلتين بالشوم والعصا فى سوق مدينة قوص بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين فى سوق مدينة قوص بسبب خلافات بيع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة وسيطرت على الاشتباكات فيما تم ضبط عدد من أطراف المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات والسيطرة على الاشتباكات والتحفظ على المتهمين فى الواقعة وتكليف المباحث بالتحرى حول الخلافات.