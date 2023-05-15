اليوم السابع
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السجن المؤبد لتاجر ملابس لاتهامه بقتل زوج شقيقته فى دمنهور

الإثنين، 15 مايو 2023 07:19 م
السجن المؤبد لتاجر ملابس لاتهامه بقتل زوج شقيقته فى دمنهور حبس - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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قضت محكمة جنايات دمنهور اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهجت عبد اللطيف وعضوية المستشارين علاء سمير، وتامر أبو المكارم وأحمد محمد الجندى، بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة على تاجر ملابس لاتهامه بقتل شقيق زوجته بمدينة دمنهور بالبحيرة.

ترجع تفاصيل الواقعة عام 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بلاغا بمصرع أحمد ح.ا 33 عاما مقيم مدينة دمنهور، وذلك إثر وقوع تعدى عليه من محمد.د تاجر ملابس بعد طعنه بسلاح أبيض، أودت بحياته وذلك أثناء محاولة المجنى عليه فض مشاجرة نشبت بين القاتل وشقيقته.

وتم ضبط المتهم وتم التحقيق مع من قبل النيابة العامة التى احالته إلى محكمة الجنايات، والتى بدورها أصدرت حكمها المتقدم.

 


جنايات دمنهور

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