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الرى: تنفيذ 55% من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب

الإثنين، 15 مايو 2023 10:53 ص
الرى: تنفيذ 55% من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع قيادات ادوزارة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
 
قال سويلم إن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.
 
وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال .
 
واستعرض سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ به الى 55% ، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم  (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر).

وزارة الرى

الصرف الزراعى

اعادة استخدام المياه

مياه الصرف الزراعى



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