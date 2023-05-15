الرئيس الأوكرانى يصل لندن لإجراء مناقشات مع ريشى سوناك

لندن (أ ش أ)

وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى لندن اليوم الاثنين، لإجراء مناقشات مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك.

وبحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، يطلع زيلينسكى، رئيس الوزراء البريطانى على لقاءاته مع القادة الأوروبيين خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما تستعد أوكرانيا لفترة مكثفة من النشاط العسكرى.

وتأتي هذه الزيارة أيضا قبل قمة مجلس أوروبا فى أيسلندا، التي سيحضرها رئيس الوزراء البريطاني فضلا عن مشاركة زيلينسكي بشكل افتراضي، وقمة مجموعة السبع في اليابان.

وسيستخدم سوناك هذه التجمعات للضغط من أجل دعم دولى مستمر لأوكرانيا، سواء من حيث المساعدة العسكرية أو الضمانات الأمنية طويلة الأجل.

ووفقا للموقع، يؤكد سوناك اليوم لزيلينسكي تقديم المملكة المتحدة لمزيد من مئات صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة جوية بدون طيار أخرى بما في ذلك مئات الطائرات الهجومية بعيدة المدى الجديدة التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر، وسيتم تسليمها جميعا خلال الأشهر المقبلة بينما تستعد أوكرانيا لتكثيف مقاومتها للحرب الروسية المستمرة.

وكانت المملكة المتحدة قد أكدت الأسبوع الماضي تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" الدقيقة إلى أوكرانيا، وهو أول صاروخ كروز بعيد المدى في ترسانة أوكرانيا وسيكون حاسما في مساعدة الدولة في الدفاع ضد القصف المتواصل لبنيتها التحتية الوطنية الحيوية.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق - في تغريدة له نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "سألتقي بصديقي ريشي، وسنجري مفاوضات موضوعية وجها لوجه وسنواصل التعاون بين بلدينا".

من جانبها، أشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إلى أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس زيلينسكي إلى بريطانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ كانت آخر زيارة لزيلينسكي للمملكة المتحدة في 8 فبراير 2023.