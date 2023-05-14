اليوم السابع
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زيلينسكى: ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة

الأحد، 14 مايو 2023 02:09 م
زيلينسكى: ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ.ش.أ

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شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا على دعمها العسكري والاقتصادي والمالي .

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية،اليوم الأحد: ناقشنا الوضع الحالي والتعاون المكثف بين ألمانيا وأوكرانيا خلال أول زيارة لألمانيا منذ بداية العدوان الروسي واسع النطاق .

وأكد أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا طالما كان ذلك ضروريا ، وشكر ألمانيا على هذا الدعم "في مواجهة حرب العدوان الروسية " .

وبدأ زيلينسكي اليوم الأحد زيارته لألمانيا بلقاء نظيره فرانك فالتر شتاينماير في برلين.

 


اوكرانيا

المانيا

روسيا

برلين



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