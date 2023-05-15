اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحماية الاجتماعية والخريطة السياحية..

الحوار الوطنى يناقش قضايا المحور الاقتصادى (إنفوجراف)

الإثنين، 15 مايو 2023 03:55 م
الحوار الوطنى يناقش قضايا المحور الاقتصادى (إنفوجراف) الحوار الوطنى

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يناقش الحوار الوطني، غدا، الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
 
وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
 
الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

 

مناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى غدا "الثلاثاء" 
 
يضم المحور الاقتصادى 8 لجان فرعية
 
عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور
 
تُخصص جلستان لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية 
 
تُخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر

 


الحوار الوطنى

الرئيس عبدالفتاح السيسى

المنسق العام للحوار الوطنى

ضياء رشوان

مبادرة الرئيس للحوار الوطنى

المحور السياسى

المحور الاقتصادى



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