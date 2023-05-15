الحوار الوطنى يناقش قضايا المحور الاقتصادى (إنفوجراف)

يناقش الحوار الوطني، غدا، الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
الحوار الوطنى
مناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى غدا "الثلاثاء"
يضم المحور الاقتصادى 8 لجان فرعية
عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور
تُخصص جلستان لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية
تُخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر
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