اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم بنزع ملكية عقار تشغله مدرسة بالشرقية

الإثنين، 15 مايو 2023 10:45 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم بنزع ملكية عقار تشغله مدرسة بالشرقية الدكتور رضا حجازى
كتب محمود طه حسين

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية الجزء المؤجر مـن العقـار الـذى تـشغله مدرسـة ميت أبو عربـى الابتدائية، بـالرقم التعريفـى 1304101 والكـائن بحـوض أبو نوار - نمرة 13 - (قرية ميت أبـو عربـى - مركـز الزقـازيق - محافظـة الشرقية، بمساحة قدرها ٨٣٥,٧٨٣م٢ طبقًا لكشوف العرض.

 
 
ونشرت الجريدة الرسمية فى وقت سابق، قراى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية جزء من أرض المزرعة التدريبية للمدرسـة الثانويـة الزراعية للبنـين بـالرقم التعريفـى "2305635 "، (والكائنـة بحـوض رمـزى - نمرة 53- (ضمن القطعة (2 (بحوضـه - بناحيـة الفيـوم ، بمحافظـة الفيـوم ، بمساحة قدرها 10 أفدنة ، و 13قيراطًا ، و 16سهما تقريبا ، طبقًا لكـشوف العـرض.
 
 
 
وحدوده كالتالى : 
 
الحد البحرى : فاصل حوض من حوض الصنط . 
 
الحد الشرقى : (ض) بحوض باقى أطيان وقف رمزى . 
 
الحد القبلى : طريق الملقة - عمومى داير . 
 
الحد الغربى : مصرف الرمادية . 
 
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نزع ملكية عقار تشغله مدرسة أبو عربى الابتدائية



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