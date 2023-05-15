التعليم تختار أسئلة امتحانات الثانوية العامة: مراعاة تدرجها من حيث الصعوبة

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختيار أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، من بنوك الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى تم تحديدها من قبل اللجان الفنية والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث تكون متزنة وخالية من الأخطاء ومتدرجة من حيث الصعوبة، مشددة على أنه تم اختيار الأسئلة من قبل متخصصين فى المواد الدراسية وتم استبعاد الأجزاء التى تحتمل أكثر من إجابة أو لا يوجد لها إجابات.

وأوضحت الوزارة، أنه تم البدء فى طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، وتوزيع جزئيات الامتحان على 4 نماذج امتحانية، مضيفة أنها أسئلة موحدة ولكن ترتيبها فى كراسة الأسئلة مختلف، على أن تراعى بدء نماذج الامتحانات الأربعة بأسئلة سهلة، مضيفة أن الأسئلة تبدأ فى جميع النماذج بالجزئيات الصعبة ثم تتدرج إلى الأصعب حسب مواصفة الامتحان مضيفة أن الأسئلة الصعبة ليست تعجيزية للطلاب ولكن لفرز مستويات الطلاب المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم الحفاظ على سرية الاختبارات والاسئلة منذ لحظة اختيارها من قبل اللجان الفنية المتخصصة حتى وصول هذه الأسئلة الى الطلاب داخل اللجان، متابعة: يتم طباعتها فى إحدى الجهات المعنية وليست فى مطابع الوزارة، كما أنه بعد الطباعة يتم تظريفها وصندقتها بشكل آمن لا يمكن اختراقها أو تسريبها ومن ثم ادعاءات بعض صفحات الغش قدرتها على تسريب الأسئلة غير صحيحة وكاذبة ولن يتم تسريب الأسئلة.

وأوضحت الوزارة، أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة، يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات سواء العربية أو الأجنبية فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، وتم وضع الأسئلة وفق هذه التعديلات، موضحة أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وقالت الوزارة، إنه ضمانا لعدم وجود أى مشكلات فى صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة تم تدريب المعلمين حيث تم تدريب قرابة ۳۰۰ ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد، كما تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، مشددة على أن تدريب الأعضاء نتيجته تظهر فى عدم وجود أسئلة بها أخطاء أو غير دقيقة من حيث الصياغة.