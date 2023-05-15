اليوم السابع
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"التضامن" تتعاقد مع فنادق مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية

الإثنين، 15 مايو 2023 03:00 م
"التضامن" تتعاقد مع فنادق مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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نجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن فى التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز فى كل من مكة والمدينة لحجاج الجمعيات الأهلية، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتى تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة للوزارة من انتهاء كافة الإجراءات الخاصة برحلة حج الجمعيات الاهلية هذا العام بعد توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لزوار بيت الله الفائزين بتأشيرات الحج.

 وكان أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج قد أشار إلى أن الوزارة حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على اختيار المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية بألا يزيد سن المشرفين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن ذوى الخبرة منهم على 55 عاما، وعقد برامج تدريبية، سيتم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف فى المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، وأيضا تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى رحلة الحج بما ييسر عليه فى القيام بدوره وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.

 


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