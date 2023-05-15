الاستماع لأقوال صديقى شاب غرق أثناء التنزه فى نهر النيل بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال إثنين أصدقاء شاب تعرض للغرق في نهر النيل بأوسيم، وذكرا انهما والضحية خلال التنزه بقارب في النيل، اختل توازنه وسقط في المياه، وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

أضافا أنهما حاولا تقديم المساعدة له وانتتشاله إلا أنهما عجزا عن إنقاذه، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا أثناء تنزه بصحبة أصدقائه، اختل توازنه وسقط بالنيل ليلقى مصرعه لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.