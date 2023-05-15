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الإعلام الأمنى العراقى: إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية فى نينوى

الإثنين، 15 مايو 2023 10:53 ص
الإعلام الأمنى العراقى: إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية فى نينوى الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء "النمرود" فى نينوى.

وأوضحت الخلية- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم- أن قوات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء "النمرود" فى محافظة نينوى".

وأضافت أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ونصب كمين محكم مدعوم بالجهد الفني، وبعد رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها ومحاولتها المقاومة والهرب تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها، مبينا أن القوات الأمنية مازالت تجري عملية تفتيش بحثا عن بقية العناصر الإرهابية.

 


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