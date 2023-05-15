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الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. التفاصيل

الإثنين، 15 مايو 2023 09:00 ص
الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. التفاصيل وزارة التضامن
كتب ــ مدحت وهبة

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تسلمت وزارة التضامن الاجتماعي من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250  ألف حاج هذا العام الأوراق والمستندات المطلوبة، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة  المقبلة.

 ومن ضمن الأوراق أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024 ".

 ـ فيش جنائي مميكن موجه للحج.

ـ شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.  

ـ عدد 10 صور شخصية حديثة. 

ـ صورة الرقم القومي.

ـ استخراج شهادة QR-Code  تشمل اكتمال التحصين بالجرعات  الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

ـ تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة  شهادة صحية  صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات. 

ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم  ومن هم في سن التجنيد .

 

 


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