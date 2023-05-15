اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 08:50 ص
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اعرف سعر الخضراوات فى الأسواق.. الطماطم بـ 6.5 جنيه والبصل بـ10 جنيهات

الإثنين، 15 مايو 2023 08:00 ص
اعرف سعر الخضراوات فى الأسواق.. الطماطم بـ 6.5 جنيه والبصل بـ10 جنيهات خضار ارشيف
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الخضراوات استقرارا ملحوظا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه، والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات، والبصل من 8 إلى 10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5 إلى 5 جنيهات، فى حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 6.5 جنيه، والفاصوليا 9 إلى 15 جنيها، والباذنجان البلدى 4.5 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الرومى 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4 و6 جنيه، والفلفل الرومى 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الألوان 22 إلى 35 جنيها.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ الخيار 5 إلى 8 جنيهات للصوب، والخيار البلدى 4.5 إلى 4.5 جنيه، والبسلة 13 إلى 17 جنيها، والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات، والبطاطا 4 إلى 6 جنيهات، والثوم من 7 إلى 11 جنيهات.


الخضروات

الخضار

الفاكهة

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة



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