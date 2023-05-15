اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 10:49 م
أكرم القصاص
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اعتماد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالوادى الجديد من المعمل المركزى للزراعة

الإثنين، 15 مايو 2023 10:33 م
اعتماد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالوادى الجديد من المعمل المركزى للزراعة مصنع تدوير المخلفات الزراعية
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن اعتماد وتسجيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي التابع للمحافظة من المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كأحد المشروعات الرائدة التي تستهدف تطبيق قانون الزرارعة العضوية رقم 12 لسنة 2020.
 
وأكّد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجه الدولة للتحول الأخضر والمستدام، وإنتاج غذاء طبيعي وآمن، خاصةً في ظل المشروعات الزراعية العملاقة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة. 
وأوضح أن المحافظة تستهدف إقامة منطقة متكاملة للزراعات النظيفة خلال الفترة المقبلة، ومُضاعفَة إنتاج المصنع الذي يبلغ 1000 طن/ يوم لتحقيق الاكتفاء من الأسمدة العضوية المطلوبة.
 
كما ثمّن جهود القائمين على المصنع في إنتاج أسمدة محلية طبيعية 100% شملت "سماد الفوسفات الطبيعي- بيتموس- بايو شار - كمبوست"، مُعربًا عن خالص شكره وتقديره لوزارة الزراعة؛ لدعمها الدائم جهود التنمية الخضراء على أرض المحافظة.
 
 

الوادي الجديد

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