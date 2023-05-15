إعادة حركة المرور بطريق شبرا بنها الحر بعد رفع آثار انقلاب سيارة وإصابة 13 شخصا

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق شبرا بنها الحر، إتجاه القاهرة بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، وإصابة 13 شخصا، جرى نقلهم لمستشفي بنها العام، لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمرور الطرق، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها الحر اتجاه القاهرة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 13 شخصا خلال حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها الحر، اتجاه شبرا الخيمة، جرى نقلهم لمستشفى بنها العام وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

وتمكن رجال المرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع وتجنيب السيارة المتسببة بالحادث، منعا لتعطل حركة المسافرين على الطريق وتولت النيابة التحقيق.