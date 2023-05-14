اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 14 مايو 2023 12:13 م
مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر، وتم إزالة آثار الحادث ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة بمنطقة التوسعات الشمالية، في مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث  وتبين من خلال المعاينة والتحريات انقلاب سيارة ميكروباص  مما أسفر عن مصرع شخص، متأثرا بالإصابات التي لحقت به  وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي وتم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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