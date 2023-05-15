إصابة 6 طالبات بهبوط وإغماء إثر وفاة طالبة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

استقبلت مسستشفي التأمين الصحي في مدينة المنيا، 6 طالبات بكلية الآداب، مصابات بانهيار عصبي وهبوط وإغماء، وذلك بسبب تأثرهن بوفاة زميلتهن الطالبة نسرين كريم أحمد، فجأة قبل أداء الامتحان الشفوي المقرر لقسم المكتبات والوثائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي بمدينة المنيا، تفيد وصول كل من: شذى علاء الدين محمد 22 عاما، ندا مرسي إبراهيم 22 عاما، إيمان أحمد محمد 22 عاما، رانيا خلف عبد الحي 22 عاما، زينب عاطف نصر 19 عاما، أسماء صلاح عبد العزيز 22 عاما، وجميعهن طالبات بكلية الآداب، يعانين من انهيار عصبي وإغماء وهبوط.

وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية، إصابة الطالبات الـ 6 عقب وفاة زميلتهن نسرين كريم أحمد 22 عاما، طالبة بكلية الآداب بقسم المكتبات والوثائق، عقب شعورها بالاجهاد والهبوط وبعد نقلها إلي المستشفي فارقت الحياة أثناء العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت صباح اليوم، إخطارا من مستشفي التأمين الصحي بوصول الطالبة نسرين كريم أحمد 22 عاما، مصابة بإغماء وهبوط وتوفيت أثناء العلاج، حيث تعرضت للإجهاد قبل بدء امتحان الشفوي المقرر لطلاب قسم المكتبات والوثائق، وتم استدعاء الاسعاف لنقلها إلي المستشفي لكنها فارقت الحياة أثناء العلاج، وقد قررت إدارة الكلية تأجيل الامتحان الشفوي لسوء حالة الطلاب النفسية.