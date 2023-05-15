إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى بمركز القوصية وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

كان مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم 2145 س ق ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم 2145 س ق بسبب انفجار الإطار الامامى للسيارة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " أحمد. م. ع" 34 عامًا، و" محمد. م. م" 13 عامًا، وشقيقه " كريم. م. م" 10 سنوات، ووالدهم " مصطفى. م. ع" 40 عامًا، و" محمد. خ. أ"، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.