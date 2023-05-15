إصابة 12 شخصا فى حادثى سير بدمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، إصابة 12 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون. كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص، على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من كوبرى دمنهور بالبحيرة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. كما أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لتقديم الرعاية الطبية.



يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت اليوم وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، ما أسفر عن إصابة 8أشخاص. وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج.