اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 06:02 م
أكرم القصاص
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إصابة وزير داخلية لوجانسك بجروح بالغة إثر انفجار قنبلة بالقرب من مقر الحكومة

الإثنين، 15 مايو 2023 05:02 م
إصابة وزير داخلية لوجانسك بجروح بالغة إثر انفجار قنبلة بالقرب من مقر الحكومة أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أصيب وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية بالنيابة إيجور كورنيت بجروح بليغة، جراء تفجير وقع وسط مدينة لوجانسك، وسط وقوع عدد من الجرحى بعضهم بحالة حرجة.

وبحسب بيان السلطات، "أصيب وزير الداخلية بالانفجار وإصابته بليغة".

ووقع الانفجار وقت سابق من اليوم في صالون حلاقة بشارع دمخينة بجوار مبنى شركة الاذاعة والتلفزيون الحكومية وعلى بعد 500 متر من مقر الحكومة ومبنى مجلس الشعب. 

وبحسب معطيات أولية، انفجرت قنبلة يدوية في صالون لتصفيف الشعر في شارع دمخينة.

وبحسب البيانات، أصيب خمسة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

 
 
 

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