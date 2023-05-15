إصابة سيدتين إثر حريق نشب بمنزل في بنى سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الإثنين، على حريق شب داخل منزل بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، حيث أسفر الحريق عن إصابة ممرضة وربة منزل باختناق وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بسيارتين وجرى نقل المصابان إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى:" آلاء. أ. م" 25 عامًا، ممرضة، مصابة بإختناق، و"انتصار. ف. ط" 44 عامًا، مصابة اختناق وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات رجال المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل داخل منزل بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، أسفر عن إصابة شخصين باختناق جراء الأدخنة المتصاعدة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.