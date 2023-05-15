إصابة سيدة وفتاة فى حريق داخل منزل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، على حريق شب داخل منزل بقرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف، حيث أسفر الحريق عن إصابة ربة منزل وفتاة بحروق في الوجه واليدين، وجرى نقلهن إلى قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية السعادنة دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وإخماد النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على ألسنة النيران واخمادها، وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة ربة منزل وفتاة، نقلتهن سياراتي إسعاف إلى المستشفى التخصصي لتقليل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الحروق بمستشفي بني سويف التخصصي المصابتان في الحادث وهن؛ فاطمه م ال 45 عامًا، مصابه، حبيبه ح س 15 عامًا، مصاباتان بحروق في الوجه واليدين.

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.