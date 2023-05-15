اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 11:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع مريض وإصابة 24 شخصا فى حريق ضخم بمستشفى بإسبانيا

الإثنين، 15 مايو 2023 11:29 ص
مصرع مريض وإصابة 24 شخصا فى حريق ضخم بمستشفى بإسبانيا حريق - ارشيفية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب حريق فى مستشفى سان كارلوس فى مدريد فى وفاة مريض يبلغ من العمر 68 عامًا وإجلاء 17 مريضًا آخر، بالإضافة إلى إصابة 24 شخصا تم نقلهم الى غرف بعيدة عن الحريق، وفقا لصحيفة "الاسبانيول".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين المصابين عاملين صحيين وعاملين فى خدمة الانقاذ بحالات الطوارئ وذلك بعد أن اصيبوا باختناق فى التنفس نتيجة استنشاق الدخان.

وأوضحت الصحيفة أن اسباب الحريق لا تزال قيد التحقيق خاصة وان هناك شكوك بأن الحريق قد يكون متعمدا من قبل المريض نفسه الذى توفى فى غرفته.

وبسبب النيران، اضطر رجال الإطفاء والشرطة إلى إخلاء 17 مريضاً وبعض العاملين من المستشفى ، من بينهم ممرضات وعاملين صحيين وأفراد أمن.

وتوجه عدد من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد النيران.

 

 


اسبانيا

حريق

مستشفى

حادث

مدريد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة