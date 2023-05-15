أنشطة ثقافية متنوعة بمواقع فرع ثقافة الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت العديد من المواقع الثقافية ب محافظة الإسماعيلية ، تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بادارة شيرين عبد الرحمن.

حيث نظمت مكتبة أبو صوير الثفافية مجلة حائط تحت عنوان "الأطعمة الصحية وفوائدها"، ضمن الاستراتيجية القومية للسكان بدار الرحمن للأطفال، تنفيذ عبدالرحمن فراج، إشراف أحمد الشافعي مدير الموقع، وتم الحديث مع الأطفال عن أهمية تناول الغذاء الصحي لتقوية الجسم، ضرورة تناول الأطعمة الطبيعية المتنوعة وخاصة الخضروات والفاكهة وأضرار تناول الوجبات السريعة والأطعمة المحفوظة، أهمية تناول 3 وجبات متوازنة في اليوم للحفاظ على صحتنا.

كما نفذت مكتبة أبوصوير الثقافية بالتعاون مع الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، ورشة "ألعاب شعبية للأطفال"، بمشاركة الباحثة آمال صلاح من أطلس المأثورات الشعبية، وتم التنفيذ بدار الرحمن للأطفال، وتحدثت الباحثة عن بعض الألعاب الشعبية المتوارثة في الشارع المصري مثل لعبة كرة القدم، ولعبة شد الحبل، ولعبة الإستغماية.

وفي بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق نظمت مسابقة في المعلومات العامة ضمن نشاط بيت ثقافة طفل القنطرة شرق خلال شهر ماي، قامت بتنفيذ النشاط أمينة المكتبة بديعة عبده، تضمنت أسئلة دينية وتاريخية وعلمية وفنية.

كما ألقى الدكتور محمود حسانين محاضرة بعنوان"الغذاء داء ودواء"، ضمن نشاط مكتبة القصاصين، وذلك بالإدارة الصحية بالقصاصين، تحت إشراف الدكتورة هند محمد مديرة الموقع.

كما نظم بيت ثقافة الشيخ فقرة بعنوان قصة وعبرة عن التسامح، بحضانة سفارى، وتم التحدث من خلال القصة عن معنى التسامح كيف اكون متسامحا وذلك تحت إشراف سارة حسن مديرة الموقع.