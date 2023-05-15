نشاط مكثف للوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية فى قطاعات النظافة والإنارة

في مدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية بجمع ورفع القمامة والأتربة وناتج قص الأشجار بمناطق الجامعة القديمة، حي الأسرة، حي الإسراء، منطقة الجلاء، كوبري تحيا مصر، طريق البلاچات، شارع سوريا، والمحطة الجديدة، وقد بلغ إجمالي حمولات ما رفعه 108 أطنان.

فيما قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بإزالة القمامة والأتربة بميدان السلام وطريق بورسعيد، بجانب تطهير بالوعات مياه صرف الأمطار بشارع الجعيص بمنطقة الشهداء.

كما قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة العامة بشارع مسجد الصالحين، ونقل كشافات إلى عمود جديد أمام مركز طب أسرة حي السلام بشارع المستشفى، وأيضًا في شارع أبوطبالي بمنطقة الشهداء.

وفي حي ثالث مدينة الإسماعيلية، تم إزالة المخلفات والأتربة وتفريغ صناديق القمامة بمناطق المرحلة الثانية من شارع النخيل ومحيط مدرسة الطائف وشارع نادي المنتزه، بالإضافة إلى خطة النظافة اليومية بالحي.

وفيما يخص النشاط اليومي لمركز ومدينة فايد، تم جمع ورفع 105 أطنان من القمامة والمخلفات، وذلك بنطاق المدينة وقرى أبوسلطان، الهويس، سرابيوم ، فنارة، وكسفريت.

وقام قسم الكهرباء بصيانة كشافات عدد 10 كشافات إنارة وذلك بمناطق طريق الترعة، عزبة أبوديب والعربي الشرقية في قرية الهويس.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، قامت الوحدات المحلية بجمع ورفع 48 طن من القمامة والمخلفات، وذلك بنطاق المدينة وقرى النصر والروضة.

وقام قسم الكهرباء بصيانة 17 كشاف إنارة بمنطقة قرية أبونجيب في قرية البياضية، وفيما يخص النشاط اليومي لمركز ومدينة التل الكبير، تم رفع 100 طن قمامة ومخلفات بوادي الملاك، القصاصين القديمة، أبوعاشور، الجزيرة الخضراء، بجانب صيانة وإصلاح الإنارة العامة، حيث تم صيانة 43عمود وتركيب 11 كشاف بالمدينة قرية القصاصين القديمة.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع مخلفات القمامة من طريق أبوصوير الزقازيق الزراعي، مدخل المدينة، الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، كما تم رفع مخلفات القمامة من قرى "أبوصوير البلد، المنايف، السبع آبار الغربية والشرقية".

وفي سياق متصل، تم قص وتهذيب الأشجار الموجودة بشارع المعاهدة، وفيما يخص صيانة وإصلاح الإنارة العامة، تم صيانة 15 كشاف بمنطقة أبوعمر وتركيب مجموعتين صوديوم، وفي منطقة روض إسكندر تم إصلاح عمود مكهرب، كما تم صيانة 6 كشافات أمام مدرسة الإمام الشافعي كما تم المرور على طريق المعاهدة لمتابعة زرع أعمدة الإنارة، وفي نفس السياق، تم صيانة كشافات إنارة طريق نفيشة الكيلانية بقرية المحسمة الجديدة.

وفيما يخص النشاط اليومي لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، تم رفع 50 طن قمامة، و40 طن مواد صلبة وذلك من المدينة والقرى التابعة للمركز، بجانب صيانة وإصلاح الإنارة العامة، حيث تم صيانة 43 كشاف، كما تم تركيب 2 لمبة وكشاف ليد جديد بقرى "السلام، الشروق، المحسمة القديمة".