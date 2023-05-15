اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 09:00 م
أكرم القصاص
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أمين حلف الناتو يعلن ترك منصبه فى وقت لاحق من هذا العام

الإثنين، 15 مايو 2023 09:00 م
أمين حلف الناتو يعلن ترك منصبه فى وقت لاحق من هذا العام الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
وكالات

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أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين أنه يعتزم ترك منصبه بعد انتهاء فترة ولايته في خريف 2023.

وقال ستولتنبيرج في "قمة الديمقراطية" في كوبنهاغن ردا على سؤال صحفي حول ذلك، "لقد أوضحت أنه ليس لدي أي خطط أخرى".

كما أعرب ستولتنبيرج عن ثقته في أن دول الحلف ستكون قادرة على إيجاد "خليفة ممتاز" ليحل محله.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو في 12 فبراير إن ستولتنبرج لم يكن ينوي تمديد فترة ولايته، التي تنتهي في سبتمبر 2023.

وتم تمديد فترة ولايته ثلاث مرات وعمل أمينا عاما لما يقرب من تسع سنوات.

 

حلف الناتو

ينس ستولتنبرج

حلف شمال الأطلسى

قمة الديمقراطية



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