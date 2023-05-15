أمسيات ثقافية ومأموريات للرقم القومى ضمن مشروع تنمية الأسرة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم أمسيتين ثقافيتين، استهدفت 2000 رجل وسيدة وطفل بقرية البصيلية الوسطى بمركز إدفو، وقرية العرب بمركز كوم أمبو، من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى للأهالى بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، في تصريحات صحفية، أن الأمسيتين، تم تنظيمهما بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية حيث تناولت رفع الوعى بالرسائل والأهداف الرئيسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لتحسين جودة الحياة وتوفير الحياة الكريمة لأهالينا بمختلف القرى والنجوع، مشيرة إلى أن فعاليات الأمسيتين شملت تقديم مجموعة من العروض التفاعلية للأراجوز والعرائس المتحركة ، بجانب فقرات الفنون الشعبية.

كما أوضحت، الدكتورة هدى مصطفى، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم 32 من جلسات الدوار إستهدفت توعية 1600 سيدة ورجل وطفل داخل 15 من قرى مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك بالتعاون مع علماء الأوقاف، لافتة إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، كما أضافت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم أيضاً تنفيذ مأمورية للرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية وادى عبادى الزهراء بمركز إدفو.