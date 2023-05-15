أمريكا تفرض قيودا على تأشيرات الدخول بحق عدد من مسؤولى نيجيريا

فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، قيوداً على تأشيرات الدخول بحق عدد من المسؤولين النيجيريين المتهمين بمحاولة تقويض انتخابات 25 فبراير الرئاسية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "هؤلاء الأفراد شاركوا في ترهيب الناخبين من خلال التهديدات الجسدية والعنف والتلاعب بنتائج الانتخابات وأنشطة أخرى تقوض العملية الديموقراطية في نيجيريا".



وأضاف بلينكن أن "هذه الاجراءات تستهدف أفراداً معيّنين، وليست موجهة ضد الشعب النيجيري أو الحكومة النيجيرية ككل".



ولم تحدد وزارة الخارجية المسؤولين المستهدفين الذين بات يحظر عليهم دخول الولايات المتحدة.



كانت الولايات المتحدة قد هنّأت مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا بولا تينوبو بفوزه في الانتخابات الرئاسية بعد اقتراع شهد أوجه قصور تقنيّة خطيرة وتأخيرات عديدة في إرسال النتائج إلكترونياً.