أعمال رصف بشوارع محافظة كفر الشيخ وتطوير مصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن مصيف بلطيم، وقلين والبرلس، ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير ورصف، وتسليك وتطهير خفض المنسوب، وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية بمنطقة الزهراء (ج) بداية من فندق دهب وحتى نهاية منطقة الزهراء، وبمنطقة مدخل النرجس بداية من ميدان النرجس وحتى الحملة الميكانيكية، وحملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومى من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وفتح الشوارع ومشايات الشاطئ، وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية موسم الصيف 2023.

كما تابع عطية، تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بداية ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز والتى تشمل تركيب انترلوك بالارضيات بعد عمل فرشة من الرمال ودمكها وتركيب طوب فرعونى بالجانبين وتركيب بلدورات جديدة مع عمل توسعة وإعادة رصف للطريق الرئيسى.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، تركيب النيوجرسى على ترعة أم بركة أمام عزبة الجاويشية بطول كيلو من الجانبين ليكون فاصل بين الطريق والترعة والكتلة السكنية أمام المدارس والمصالح الحكومية والترعة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تأهيل وتكاسى متابعة استكمال العمل فى تأهيل وتبطين، ترعة أم بركة بقرية أبو مندور المندورة بطول 10 كيلو نطاق الوحدة المحلية لقرية أبو مندور الموقف.

وأشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف، ورفع طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة تمهيدا لرصف طريق الكورنيش بداية من المستشفى حتى المعهد الدينى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، ورفع البيارات وإنشاء صفايات مطر جديدة، وتابع أعمال الصيانة الوقائية، وتطهير بيارات الصرف الصحى وصفايات الأمطار، وتطهير المطابق الرئيسية والفرعية، والمرور على شبكات الصرف الصحى، وتغير الأغطية التالفة، وتطهير البيارات من الرمال والمخلفات بالطريق العام وشوارع المدينة، لرفع كفاءة المرافق العامة بالمدينة وجاء ذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، تسليك خفض المنسوب بقرية ميت الديبة، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية، والمرور على شبكات الصرف الصحى، وتغير الأغطية التالفة، وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى بشوارع مدينة قلين.