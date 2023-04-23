اليوم السابع
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تزايد الإقبال على مصيف بلطيم والحدائق ثالث أيام العيد بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 05:48 م
تزايد الإقبال على مصيف بلطيم والحدائق ثالث أيام العيد بكفر الشيخ.. صور تواجد كبير في حدائق كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت حدائق محافظة كفر الشيخ، إقبالا من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة ، لقضاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في ظل توفير كل احتياجات المصطافين بحدائق صنعاء والحيوان والحديقة المركزية المجانية والحدائق العامة المجانية بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وقناطر أدفينا، والرحلات النيلية بفوه ودسوق ومطوبس، في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سبل الراحة واحتياجات المواطنين.

وزاد الإقبال على حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوان، ووفر علاء فوقي، مدير الحديقة كل احتياجات المعيدين من مشروبات ومأكولات، وتعدد الألعاب بالملاهي، كما توافد عدد كبير من المواطنين على حديقة الحيوان وخاصة على بيت السباع.

وتفقد فادى شميس مشرف عام الحدائق بالمحافظة على حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، رافقه خلالها محمد شعبان مدير حديقة صنعاء، مشيدا بالخدمات المقدمة للمواطنين والتنظيم في دخول وخروج المعيدين.

وزاد الإقبال على شواطئ مدينة مصيف بلطيم فى ثالث يوم عيد الفطر المبارك لقضاء إجازة العيد، حيث تم توفير كل احتياجات المصطافين والمعيدين.

التوافد على حديقة العائلات بفوه
التوافد على حديقة العائلات بفوه

 

المعيدين يفترشون الارض
المعيدين يفترشون الارض

 

تواجد الاطفال بحديقة الحيوان بدسوق
تواجد الاطفال بحديقة الحيوان بدسوق

 

تواجد كبير بملاهي حديقة صنعاء
تواجد كبير بملاهي حديقة صنعاء

 

تواجد كبير في حدائق كفر الشيخ
تواجد كبير في حدائق كفر الشيخ

 

توافد المواطنين عل حديقة الحيوان
توافد المواطنين عل حديقة الحيوان

 

توافد المواطنين على حديقة الاسرة والطفولة بدسوق
توافد المواطنين على حديقة الاسرة والطفولة بدسوق

 

توافد كبير بحدائق كفر الشيخ
توافد كبير بحدائق كفر الشيخ

 

جانب من التواجد بحديقة الحيوان
جانب من التواجد بحديقة الحيوان

 

جانب من توافد المعيدين على حديقة صنعاء
جانب من توافد المعيدين على حديقة صنعاء

 

جانب من توافد عدد من الاهالي على حديقة العائلات بفوه
جانب من توافد عدد من الاهالي على حديقة العائلات بفوه

 

جانب من ركن العاب الاطفال المجاني
جانب من ركن العاب الاطفال المجاني

 

حديقة العائلات بفوه
حديقة العائلات بفوه

 

ركن الحدائق المجانية بصنعاء
ركن الحدائق المجانية بصنعاء

 

زحام بحديقة صنعاء
زحام بحديقة صنعاء

 

زحام على المراجيح
زحام على المراجيح

 

مداعبة الاطفال
مداعبة الاطفال

 


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