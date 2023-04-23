تزايد الإقبال على مصيف بلطيم والحدائق ثالث أيام العيد بكفر الشيخ.. صور

وزاد الإقبال على حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوان، ووفر علاء فوقي، مدير الحديقة كل احتياجات المعيدين من مشروبات ومأكولات، وتعدد الألعاب بالملاهي، كما توافد عدد كبير من المواطنين على حديقة الحيوان وخاصة على بيت السباع.

وتفقد فادى شميس مشرف عام الحدائق بالمحافظة على حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، رافقه خلالها محمد شعبان مدير حديقة صنعاء، مشيدا بالخدمات المقدمة للمواطنين والتنظيم في دخول وخروج المعيدين.

وزاد الإقبال على شواطئ مدينة مصيف بلطيم فى ثالث يوم عيد الفطر المبارك لقضاء إجازة العيد، حيث تم توفير كل احتياجات المصطافين والمعيدين.



التوافد على حديقة العائلات بفوه



المعيدين يفترشون الارض



تواجد الاطفال بحديقة الحيوان بدسوق



تواجد كبير بملاهي حديقة صنعاء



تواجد كبير في حدائق كفر الشيخ



توافد المواطنين عل حديقة الحيوان



توافد المواطنين على حديقة الاسرة والطفولة بدسوق



توافد كبير بحدائق كفر الشيخ



جانب من التواجد بحديقة الحيوان



جانب من توافد المعيدين على حديقة صنعاء



جانب من توافد عدد من الاهالي على حديقة العائلات بفوه



جانب من ركن العاب الاطفال المجاني



حديقة العائلات بفوه



ركن الحدائق المجانية بصنعاء



زحام بحديقة صنعاء



زحام على المراجيح