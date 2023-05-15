أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 15 مايو 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوط إلي مستويات 2330 جنيها مستهل تعاملات الصباحية في حين يسجل السعر العالمي للذهب 2016 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2330 جنيها.

عيار 18 يسجل 1997 جنيها.

عيار 24 يسجل 2663 جنيها.

الجنيه الذهب 18640 جنيها.

أسعار الذهب عالمياً أسعار الذهب إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، يأتي هذا مع عودة المخاوف إلى الأسواق بشأن أزمة يقف الدين الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون.

وشهد الذهب الفوري ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2016 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%. حيث حافظ الذهب على تواجده فوق المستوى النفسي 2000 دولار بالرغم من عمليات جني الأرباح التي سيطرت الأسواق الأسبوع الماضي.

البيانات الاقتصادية الأخيرة التي صدرت عن الولايات المتحدة زادت من التوقعات من فرص حدوث الركود الاقتصادي، بعد أن تراجعت بيانات معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر خلال شهر مايو بسبب المساومات السياسية حول رفع سقف الدين الحكومي، وما قد يترتب على ذلك من سقوط الاقتصاد في ركود حاد.

تتزايد المخاوف في الفترة الحالية بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي، فقد صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطاب له يوم أمس الأحد أن الحكومة ستتخلف عن سداد التزاماتها إذا ما استمرت إدارة الرئيس بايدن في التعنت وعدم الاستجابة لمطالبات الحزب الجمهوري بضرورة خفض الإنفاق الحكومي.

هذا ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي بايدن مع قادة الكونجرس الأمريكي يوم غد الثلاثاء لمناقشة أزمة سقف الدين في ظل استمرار التحذيرات من وزيرة الخزانة ومن المؤسسات العالمية بشأن ضرورة التوصل لحل قبل السقوط في كارثة اقتصادية.

ومن جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد الأسبوع الماضي الذي شهد أفضل أداء للدولار منذ منتصف شهر سبتمبر، يأتي تراجع الدولار اليوم بعد تسجيله أعلى مستوى في 5 أسابيع ليدخل في تصحيح سلبي مع بداية تداولات الأسبوع.