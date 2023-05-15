اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار مصر.. وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف بـ134 مليون دولار

الإثنين، 15 مايو 2023 01:07 م
أخبار مصر.. وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف بـ134 مليون دولار وزير الزراعة

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس شركة "سكاتِك" النرويجية وكبار مسئوليها

يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس شركة "سكاتِك" النرويجية وكبار مسئوليها لمتابعة مشروعات الشركة واستثماراتها المتنوعة في مصر في مجال الطاقة المتجددة
 

بالإنفوجراف.. الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد، وذلك علاوة على اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح.
 

وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف دفعة واحدة بـ134 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.
 

التعليم تعلن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال الأسبوع المقبل ، وتتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التى يؤدى فيها الامتحان إلكترونيا عبر موقع الوزارة، كما يمكن للطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها بعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس الثانوية من قبل لجان النظام والمراقبة " الكنترولات".

 

الرى: تنفيذ 55% من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع قيادات ادوزارة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
 

محتجون يحاصرون المحكمة العليا الباكستانية رفضا للإفراج عن عمران خان

حاصرت عناصر باكستانية تتبع الحركة الديمقراطية الشعبية، مجموعات تتبع رئيس جماعة علماء الإسلام فضل الرحمن، الرابطة الإسلامية الباكستانية، الاثنين، المحكمة العليا الباكستانية في العاصمة إسلام أباد، وذلك احتجاجا على قرار المحكمة بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

 

الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 34 الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 15 مايو حتى السبت المقبل 20 مايو 2023، حيث تتوقع ارتفاع الحرارة من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل على كل الأنحاء، لتشهد البلاد طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

أسعار الذهب تنخفض 70 جنيها خلال 24 ساعة وعيار 21 يسجل 2330 جنيها

تراجعت أسعار  الذهب في مصر خلال 24 ساعة بحوالي 70 جنيها رغم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوط من 2400 إلي مستويات 2330 جنيها مستهل تعاملات اليوم الاثنين.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2330 جنيها.

عيار 18 يسجل 1997 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 2663 جنيها.
 
الجنيه الذهب 18640 جنيها.
 

 


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