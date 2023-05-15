أخبار مصر.. وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف بـ134 مليون دولار

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس شركة "سكاتِك" النرويجية وكبار مسئوليها
بالإنفوجراف.. الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح
وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف دفعة واحدة بـ134 مليون دولار
التعليم تعلن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة الأسبوع المقبل
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال الأسبوع المقبل ، وتتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التى يؤدى فيها الامتحان إلكترونيا عبر موقع الوزارة، كما يمكن للطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها بعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس الثانوية من قبل لجان النظام والمراقبة " الكنترولات".
الرى: تنفيذ 55% من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب
محتجون يحاصرون المحكمة العليا الباكستانية رفضا للإفراج عن عمران خان
حاصرت عناصر باكستانية تتبع الحركة الديمقراطية الشعبية، مجموعات تتبع رئيس جماعة علماء الإسلام فضل الرحمن، الرابطة الإسلامية الباكستانية، الاثنين، المحكمة العليا الباكستانية في العاصمة إسلام أباد، وذلك احتجاجا على قرار المحكمة بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 34 الأربعاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 15 مايو حتى السبت المقبل 20 مايو 2023، حيث تتوقع ارتفاع الحرارة من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل على كل الأنحاء، لتشهد البلاد طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
أسعار الذهب تنخفض 70 جنيها خلال 24 ساعة وعيار 21 يسجل 2330 جنيها
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2330 جنيها.
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