أخبار مصر.. وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف بـ134 مليون دولار

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس شركة "سكاتِك" النرويجية وكبار مسئوليها لمتابعة مشروعات الشركة واستثماراتها المتنوعة في مصر في مجال الطاقة المتجددة

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد، وذلك علاوة على اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح.

وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف دفعة واحدة بـ134 مليون دولار أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

التعليم تعلن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة الأسبوع المقبل تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال الأسبوع المقبل ، وتتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التى يؤدى فيها الامتحان إلكترونيا عبر موقع الوزارة، كما يمكن للطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها بعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس الثانوية من قبل لجان النظام والمراقبة " الكنترولات".

الرى: تنفيذ 55% من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع قيادات ادوزارة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.