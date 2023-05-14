4 علاجات منزلية لوقف الإسهال وتشنجات البطن.. منها قشر الرمان

كتبت ميرفت رشاد

يحدث الإسهال بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الأدوية أو الأطعمة أو مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، غالبًا ما تكون استجابة الجسم لاضطرابات الجهاز الهضمي، عندما تصاب بالإسهال قد تشعر بالانتفاخ والحمى والجفاف والارتباك وتشنجات البطن، وإليك العلاجات المنزلية الفعالة وفقا لما نشره موقع " healthshots".

4 علاجات منزلية فعالة لعلاج الإسهال

1. مصل اللبن

يعتبر مصل اللبن من العلاجات الفعالة للإسهال، نظرًا لوفرة البكتيريا الصحية ، فإنها تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانزعاج، مصل اللبن هو المكون السائل لللبن الرائب ، ويتم تصنيع اللبن الرائب عن طريق تقليب الخثارة بعد إزالة الدهون، ينصح بأخذ أي من هذه بجرعات معتدلة على فترات متكررة.

2. قشر الرمان

قشر الرمان الجاف علاج فعال للإسهال، اصنع مسحوقًا ناعمًا من قشر الرمان وتناول 1 جرامًا مرتين يوميًا، يمكنك أيضًا تناوله مع اللبن لتقليل تكرار حركات الأمعاء.

3. الزنجبيل والعسل

تناول القليل من العسل مع قليل من الزنجبيل المبشور بعد ذلك ، انتظر 10 دقائق قبل شرب الماء، يمكن أن يعالج الزنجبيل الإسهال والأعراض الأخرى مثل القيء وتشنجات البطن .

4. ماء الكمون

اصنعي مسحوق الكمون المحمص وطحنه جيدًا، يُمزج هذا مع قطعة من حلوى السكر في كوب من الماء، شرب هذا يمكن أن يساعد في الإسهال أيضًا، كثيرًا ما يتحسن الإسهال من تلقاء نفسه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام ، ولكن إذا استمر لفترة أطول من ذلك ، فقد يتسبب في جفاف خطير ويتطلب تدخلًا طبيًا طارئًا لذلك ، بالإضافة إلى استخدام هذه العلاجات، استشر طبيبك إذا استمرت في حالتك.