ياسمين فؤاد تكشف آليات تنفيذ منظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار فيها

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع بعض المستثمرين وممثلى الشركات المستثمرة فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، للاستماع إلى آرائهم فيما يخص آلية العمل فى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، خاصة بعد مرور عامين على إطلاقها، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات الوزارة المعنية .

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن فى هذا المجال، بدءاً من إطلاق تلك المشروعات وانشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، و اصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات فى مصر، ولائحته التنفيذية، واصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش لكل كيلو وات، موضحة فرص القطاع الخاص للاستثمار فى منظومة المخلفات فى مجالات الجمع والنقل ومصانع التدوير وتحويل المخلفات لطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد أدلة إرشادية لآلية تنفيذ المشروعات فى هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى انتهاء الحكومة من وضع الشكل والصيغه النهائية لعقود التشغيل، وتم اقتراح عدد من المواقع التى يمكن تنفيذ هذه المشروعات بها، حيث تم البدء فى تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.