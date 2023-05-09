اعرف مزايا تطبيق برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.. أبو رواش نموذجا

بعد نتائج تقييم الشركات التى تقدمت للتأهيل للعمل فى البرنامج الخاص بتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية التابع لوزارة البيئة، والتى وصل عددها إلى ثمانى شركات مصرية تعمل فى مجال تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، والانتهاء من نموذج عقد لمشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية فى ابو رواش.

‏خلال هذا التقرير نرصد مزايا تطبيق برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، حيث أن برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، له العديد من المزايا أهمها تقليل كمية وحجم المخلفات التى يتم دفنها بالمدافن الصحية.

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‏كما أنه من ضمن مزايا برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية أيضا توفير مساحات الأراضى التى يتم تخصيصها لإنشاء المدافن الصحية، إضافة إلى تجنب وجود أى تراكمات داخل المحافظات، و التى كانت تؤدى إلى أضرار بيئية، وصدور انبعاثات عنها، فضلا عن انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتى وربطها على الشبكة.

مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش فى محافظة الجيزة، هو أحد المشروعات البيئية، التى تستهدف زيادة عدد محطات وأجهزة رصد للشبكة القومية، من أجل رصد ملوثات الهواء التابعة لوزارة البيئة، كما أنه يستهداف تحويل 1200 طن من المخلفات يوميا، لإنتاج كهرباء بقدرة 30 ميجاوات للساعة الواحدة، وكذلم يسعى لخلق بيئة صحية ورصد لنوعية الهواءالهواء والتنبؤ بالملوثات وكذلك اقتصادية آمنة.

جدير بالذكر أن محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بابو رواش فى محافظة الجيزة هى المشروع الأول الذى يسعى إلى توفير بيانات الرصد الصحيحة، ليتمكن متخذى القرار عمل الإجراءات اللازمة، إضافة إلى خلق بيئة صحية ونظيفة، وكذلك تحقيق عائد اقتصادي، واخيرا إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.